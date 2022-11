Oristano

Intervento del segretario regionale del Siulp Giuseppe Caracciolo

Il sindacato di polizia Siulp chiede una dotazione di veicoli protetti anche la Polstrada e il Reparto prevenzione crimine Sardegna. La richiesta viene formulata dal segretario regionale Giuseppe Caracciolo, a poche ore dall’assalto al furgone portavalori avvenuto stamane lungo la Statale 131.

“E’ l’ennesimo episodio di criminalità cruenta con spargimento di sangue che questa volta ha colpito alcuni dei presenti ai quali va il nostro sostegno morale e gli auguri di una pronta guarigione– denuncia il segreteraio Caracciolo –. Abbiamo visto video, subito divulgati sui social, che ritraggono scene agghiaccianti del conflitto a fuoco. Criminali spregiudicati che non hanno esitato a fare fuoco contro chiunque si opponesse all’azione criminosa e che non avrebbero risparmiato nessuno qualora non fossero riusciti a fuggire. La S.S. 131 è il luogo di lavoro per eccellenza della Polizia Stradale e del Reparto Prevenzione Crimine della Sardegna”.

“Qualsiasi collega si sarebbe potuto trovare casualmente all’interno della sparatoria e non avrebbe avuto nessuna protezione balistica passiva applicata alle auto”.

È arrivato il momento – sostiene il segretario regionale del Siulp Giuseppe Caracciolo – che le specialità della Polizia di Stato (Polizia Stradale e Reparto Prevenzione Crimine), che oltre al controllo della viabilità stradale e del territorio in generale intervengono anche sulla commissioni di reati per reprimerli, vengano dotate di auto specializzate proprio come quelle adibite per il controllo del territorio all’interno dei centri urbani”.

“Non si può pensare – conclude il segretario Caracciolo – che ancora oggi i nostri colleghi, perché incaricati di un servizio non preminente sulla repressione dei reati predatori, debbano essere esposti ad un rischio maggiore rispetto ad altri.”

“Il Siulp Sardegna è sempre al fianco dei colleghi che su strada, ogni giorno, sono esposti a qualsiasi rischio e lotterà con ogni mezzo disponibile affinché le condizioni di sicurezza degli operatori di Polizia siano migliorate”.

Mercoledì, 30 novembre 2022