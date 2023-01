Assalto armato a un furgone tabacchi nel Sassarese - Sardegna

Due banditi armati di pistola hanno assaltato questa mattina un furgone che trasportava tabacchi, nella zona di Buddusò, nel Sassarese. Secondo le prime informazioni i malviventi hanno fermato il furgone e costretto l'autista a scendere minacciandolo con le pistole. I banditi si sono, quindi, messi alla guida del mezzo allontanandosi con tutto il carico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ozieri, che sono ora alla ricerca dei rapinatori. Ancora non si conosce l'ammontare del bottino.

L'ASSALTO IN PIENO CENTRO - L'assalto armato al furgone tabacchi a Buddusò è stato compiuto in pieno centro abitato. L'episodio nel corso Segni, che poi si immette nella strada statale che conduce a Bitti (Nuoro). I carabinieri della Compagnia di Ozieri, guidati dal capitano Gabriele Tronca, stanno interrogando l'autista del furgone, incolume, ma sotto choc per la rapina subita. I malviventi sono scappati alla guida del mezzo proprio in direzione Bitti, mente sulla zona imperversa una fitta nevicata.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna