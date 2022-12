Assalto al portavalori, bottino di un milione di euro: “Soldi destinati alle poste di Nuoro”

Una prima stima decisamente grossa. Un milione di euro, è questa la cifra che il commando armato sarebbe riuscito a portare via dal portavalori assaltato sulla Ss 131. I malviventi, che non hanno esitato ad aprire il fuoco, ferendo tre persone, sono ancora ricercati dai carabinieri, in azione in metà Sardegna. Le verifiche e i conteggi andranno avanti anche nelle prossime ore, in parallelo alle indagini. Intanto, migliorano le condizioni delle due guardie giurate rimaste ferite nello scontro a fuoco con il gruppo di banditi. Se tutto va bene, domani saranno dimessi dall’ospedale. Il titolare della Vigilpol, Giovanni Puggioni, deve ancora ricevere la conferma esatta di quanti soldi siano stati rubati: “Dentro il furgone c’erano molte buste e plichi”, spiega a Casteddu Online. “I soldi erano destinati alle poste di Nuoro, il furgone stava raggiungendo la città”. Una stima definitiva si potrà avere solo tra stasera e domani. Dentro il portavalori sono comunque rimasti diversi sacchi, come conferma lo stesso Puggioni, a riprova del fatto che, se non ci fosse stato un intervento rapido da parte delle forze dell’ordine, il bottino sarebbe potuto essere addirittura più alto.