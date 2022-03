Scaffali vuoti, frutta a verdura spariti nel giro di poche ore, nonostante non si tratti di beni a lunga conservazione. E poi scatolame vario, patatine e pane. Eccolo, uno dei tanti assalti ai discount della Sardegna. In questo caso siamo a Quartu, in via Austria, cuore del rione del Quartello. La paura di restare senza scorte di cibo da lunedì, per l’inizio della protesta degli autotrasportatori, pronti ad incrociare le braccia sino a quando il prezzo del gasolio non tornerà a toccare numeri più accettabili, ha portato tantissime persone ad acquistare decisamente più del dovuto.

Ecco, poco prima della chiusura, le foto scattate da una nostra lettrice, Marta M. E una sua amica conferma: “C’ero pure io, prima, tutto finito. Sono andata per la spesa mensile ma ero scioccata”.

