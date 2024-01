A circa due chilometri di distanza dal primo blocco, i rapinatori hanno piazzato un autocompattatore dei rifiuti in mezzo alla carreggiata: ci è finito contro il primo blindato della Vigilpol, che viaggiava verso Cagliari.

Sono in corso le ricerche dei banditi, arrivati incappucciati e in tute mimetiche, che hanno bloccato la principale arteria della Sardegna usando catene e appiccando fuoco a due veicoli.

Era formata da oltre dieci persone armate di Kalashnikov la banda che stamane, attorno alle 8.15, ha assaltato un furgone portavalori e altri due mezzi blindati della Vigilpol sulla strada statale 131 nel Sassarese, all’altezza del bivio per Siligo.

Non è stato ancora calcolato il bottino

Il conducente è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato in ospedale dall’elisoccorso. Un altro uomo di scorta su uno dei blindati è stato raggiunto a una gamba dai numerosi colpi di Kalashnikov sparati dai rapinatori. Le sue condizioni non sono gravi.

Altri tre colleghi hanno riportato contusioni e traumi nel tamponamento che è seguito all’urto del primo blindato con l’autocompattatore.

Uno dei blindati è stato poi aperto con seghe circolari dai rapinatori, che si sono impossessati del denaro custodito all’interno. Ancora il bottino non è stato quantificato, sono in corso le verifiche della società di vigilanza. (AGI)

Mercoledì, 31 gennaio 2024