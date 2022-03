E’ psicosi. Collettiva. Scatenata da qualche messaggio vocale che ieri ha gettato nel panico sardi. “Sono scene da film quelle a cui stiamo assistendo oramai da ore in molti comuni sardi. Alcuni supermercati e distributori di benzina dell’isola sono stati presi letteralmente d’assalto da lunghe ed interminabili code di automobilisti, spinti da una ingiustificata psicosi che rischia di mettere in serio pericolo persino l’assistenza sanitaria”. A dichiararlo è la parlamentare sarda, Mara Lapia (Gruppo Misto), che fa appello a tutti i cittadini “affinché non si metta in pericolo l’assistenza sanitaria con mezzi di soccorso che rischiano di ritrovarsi privi della possibilità di fare carburante, e con medici, infermieri ed operatori sanitari che non potrebbero raggiungere gli ospedali tramite i propri mezzi. Per questo – prosegue la parlamentare – mi appello a tutti i cittadini sardi affinché usino la ragione e non si lascino trasportare da false notizie diffuse tramite i canali social e di messaggistica istantanea”.

La deputata, infine, rivolge un invito anche ai gestori dei distributori di carburante. “Se diventa necessario e questo assalto non accenna a fermarsi – conclude la Lapia – chiedo ai titolari dei distributori di dare precedenza ai mezzi di soccorso ed al personale sanitario. Il sistema, già abbastanza compromesso, rischia di collassare se non si pone un freno a questa situazione diventata insostenibile nelle ultime ore”.

L'articolo Assalto a supermarket e benzinai, deputata Lapia: “In Sardegna scene da film, è psicosi ingiustificata” proviene da Casteddu On line.