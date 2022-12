Aspettando Ranieri contro Cosenza va in campo il Cagliari di Muzzi - Sardegna

Aspettando Ranieri, contro il Cosenza sarà il Cagliari di Muzzi. Almeno per il pomeriggio di Santo Stefano. Al club manager rossoblù, che da mercoledì scorso sta preparando la squadra in vista della gara di lunedì, il compito di scegliere uomini e modulo. In questi giorni il tema principale è stato, dopo l'esonero di Liverani, l'inseguimento al tecnico di Testaccio. Culminato con la firma del contratto.

Ranieri però, entrerà in gioco solo nel 2023. E nel frattempo c'è il Cosenza, solita gara per non sprofondare o per rialimentare qualche speranza. Con Muzzi chiamato a trovare le possibili soluzioni per chiudere l'anno con una vittoria.

Una staffetta lunga novanta minuti per consegnare il testimone a Ranieri nella migliore posizione possibile. Con due obiettivi: allontanarsi dai playout e avvicinarsi ai playoff. C'è molta curiosità sulla formazione. Qualche idea in questi mesi Muzzi se l'è fatta. Magari rafforzata da questi ultimi tre giorni di allenamento a stretto contatto con i giocatori. L'infermeria non consentirà di sbizzarrirsi con la fantasia: rimangono fuori Rog, Mancosu e Deiola. Mentre Di Pardo si sta riallineando con il resto della squadra, ma potrebbe non essere ancora pronto per cominciare dal primo minuto. Le scelte più complicate potrebbero riguardare la difesa: improbabile l'impiego di Goldaniga (si è ripreso dall'infortunio ma deve riprendere la forma), Muzzi deve scegliere due tra Obert, Capradossi e Altare. A centrocampo Nandez è l'unico sicuro del posto, il resto se lo giocheranno Viola, Kourfalidis e Makoumbou. Davanti potrebbe cambiare qualcosa: Lapadula e Pavoletti dovrebbero partire insieme. Ma Muzzi non vorrebbe rinunciare nemmeno a Luvumbo visto che, nelle situazioni di emergenza, è quasi sempre lui a mettere la palla in mezzo per le punte. Ora si tratta però di trovare gli equilibri giusti per permettersi il lusso del tridente puro.

Cagliari in ritiro con permesso speciale per la notte di Natale.

I giocatori andranno via da Assemini soltanto con il pullman che porterà la squadra alla Domus per Cagliari-Cosenza.



