Asl nord Sardegna ricercano specialisti, avvisi pubblicati - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 06 SET - Le Asl di Sassari e della Gallura cercano professionsiti per la copertura di 440 ore di specialistica ambulatoriale da svolgersi nei poliambulatori dei Distretti socio sanitari del nord Sardegna. I due avvisi per reclutare il personale necessario sono stati pubblicati tramite la Struttura di medicina convenzionata dell'Ares, e richiedono specialisti in fisiatria, gastroenterologia, psichiatria, radiologia, urologia, dermatologia, medicina dello sport, cardiologia, endocrinologia, geriatria, oculistica, otorinolaringoiatria, pneumologia, reumatologia, ortopedia.

I ternmini per la presentazione delle candidature sono già aperti e si chiuderanno il 15 settembre. Il percorso di potenziamento della medicina specialistica sul territorio comprende anche le Case di reclusione di Alghero, Bancali e Nuchis-Tempio Pausania. "In questa fase, oltre a incrementare le ore per i Distretti sanitari, abbiamo voluto dare una particolare attenzione a quella fetta di popolazione fragile che si trova all'interno delle Case circondariali, così da salvaguardare la salute all'interno della struttura carceraria", spiega il direttore della Asl n. 1 di Sassari, Flavio Sensi.

"Questo è un primo passo - aggiunge il dg dela Asl Gallura Marcello Acciaro - Sono in corso le attività di misurazione delle patologie principalmente presenti nella popolazione di riferimento, con lo scopo di arrivare a una programmazione più precisa, e rispondere a tutte le necessità del territorio in termini di prestazioni specialistiche". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna