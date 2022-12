Oristano

Squadre di medici e infermieri garantiranno il servizio dove non esiste un punto vaccinale

Da oggi è operativa la campagna antinfluenzale allargata ai paesi della provincia di Oristano nei quali non è presente un centro vaccinale. Come anticipato nei giorni scorsi, il servizio di Igiene e Sanità Pubblica Asl 5, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, ha organizzato squadre di medici e infermieri da inviare in tutti i centri della provincia che ne faranno richiesta. In questo modo, tutta la popolazione, in particolare quella anziana, fragile e con difficoltà a spostarsi, potrà essere protetta dal virus influenzale attraverso il vaccino, che resta l’arma di prevenzione più efficace.

Sono già diversi i paesi che si sono candidati a ospitare le squadre vaccinali, in locali messi a disposizione dai comuni. “Proseguiremo fino a coprire tutti i centri richiedenti”, spiega la dottoressa Marras, “secondo un calendario concordato con le amministrazioni ospitanti. Provvederanno loro a pubblicizzare le date”.

I comuni che intendono aderire all’iniziativa e che non l’avessero ancora fatto potranno manifestare la propria disponibilità al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, inviando una e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

In parallelo con le giornate vaccinali promosse dalla Asl in collaborazione con i Comuni, prosegue l’ordinaria attività nelle strutture per anziani e in tutti i punti vaccinali della provincia (Oristano, Ales, Bosa, Cabras, Ghilarza, Nurachi, Samugheo, Simaxis, Terralba, Tramatza) nei giorni e negli orari consultabili sul sito web dell’Asl.

Martedì, 6 dicembre 2022