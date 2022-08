Oristano

Nella graduatoria nazionale come “riserva” anche i progetti di Oristano, Marrubiu, San Vero Milis e Ghilarza

Terralba e Cabras sono i due Comuni dell’Oristanese che riceveranno i fondi del PNRR per interventi su asili nido e scuole dell’infanzia. Nella graduatoria pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, Terralba ha due progetti tra gli ammessi a finanziamento, per un totale di 1.470.000 euro. Ammesso anche il progetto di Cabras, che vale 1.136.000 euro.

In graduatoria come “riserva” i progetti presentati dalle amministrazioni comunali di Oristano (1.080.000 euro), Marrubiu (181.650), San Vero Milis (282.100) e Ghilarza (547.200).

Complessivamente alla Sardegna sono destinati 108.632.096 euro per un totale di 92 interventi in scuole dell’infanzia, asili nido e poli dell’infanzia per la fascia di età 0-6 anni. Gli investimenti saranno finanziati con le risorse europee Next Generation EU.

“Si tratta del più grande piano mai realizzato sul tema dell’istruzione per la fascia 0-6 anni, con un investimento complessivo di 4,6 miliardi di euro”, ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. “Il Governo ha lavorato in questi mesi e sta ancora lavorando affinché il Piano sia attuato, rispettando tutte le scadenze previste. Siamo particolarmente orgogliosi del risultato raggiunto sugli asili nido: siamo riusciti ad allocare tutte le risorse disponibili, con una quota ingente di finanziamenti destinata al Sud. Assicurare il diritto all’istruzione per i più piccoli, su tutto il territorio nazionale, è un elemento fondamentale per colmare il divario tra nord e sud, per rimuovere gli ostacoli al lavoro femminile e sostenere le famiglie con azioni concrete”.

Una nota del Ministero spiega che alle Regioni del Mezzogiorno andrà il 54,98% delle risorse per gli asili nido e il 40,85% di quelle per le scuole dell’infanzia. Contestualmente, è stato disposto anche lo scorrimento delle graduatorie dell’avviso pubblico del 2021, da 700 milioni, su asili nido e centri polifunzionali per la famiglia, che prevede l’autorizzazione di 234 nuovi interventi per un importo di 381 milioni.

Giovedì, 18 agosto 2020