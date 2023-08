Asfalto e segnaletica nuovi nel centro abitato di Bosa: finanziamento da 300mila euro

Bosa

Il Comune è in attesa dell’esito di un secondo bando regionale per la manutenzione in altre vie della città

Trecentomila euro per la manutenzione straordinaria della viabilità del Centro Urbano sono stati assegnati a dall’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna.

Gli interventi proposti dall’Amministrazione Comunale, prevedono la bitumatura e il rinnovo della segnaletica verticale e orizzontale delle strade. In particolare sul lungo Temo (da Ponte Vecchio ad ex Seminario), Via Azuni, Piazza Gioberti, via Gioberti (da Piazza Gioberti a Lungo Temo), via Ginnasio, Piazza del Carmine.

È previsto, inoltre, l’adeguamento della segnaletica orizzontale verticale in piazza Zannetti e in prossimità delle scuole con l’adeguamento dei marciapiedi e l’abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso agli edifici scolastici. Il Comune di Bosa è riuscito ad accedere al finanziamento tramite scorrimento della graduatoria.

“Con le economie di gara sarà inoltre possibile inserire eventuali altre strade sulle quali intervenire”, precisa il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Federico Ledda.

“L’intervento di manutenzione della viabilità, le cui fasi di gara saranno avviate immediatamente, sarà concertato con gli interventi di rifacimento delle condotte da parte di Abbanoa, onde garantire quanto più a lungo possibile il mantenimento delle condizioni rinnovate delle strade”, precisa l’esponente della giunta Casula.

Il Comune ha partecipato anche a un secondo bando regionale, il cui progetto – approvato nei giorni scorsi – prevede interventi su Via Colombo, Viale Mediterraneo, Via Palermo, Viale Italia, Viale Repubblica e Viale Giovanni XXIII. Anche in questo caso il finanziamento sarebbe di 300mila euro.

“L’amministrazione è in fase di affidamento dell’incarico per la progettazione degli interventi di rifacimento dei sottoservizi e della pavimentazione del centro storico, da via Montenegro a via Carmine”, conclude Federico Ledda. “Quello in oggetto è un altro intervento che la Regione Sardegna finanzia alla nostra comunità, segno di puntualità e di collaborazione da parte dell’Ente Regionale”.