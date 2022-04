Asfalto devastato e ponte ammalorato, via ai lavori sulla strada Maracalagonis-Quartu

Nuovo look per la strada provinciale 15. Al via l’intervento per la sistemazione del tratto che va da via Nazionale a Marcacalagonis fino alla rotatoria di Sa Funtanedda a Quartu. Verrà sistemato l’asfalto, la cartellonistica e ristrutturato il ponte sul Rio Foxi. Il progetto della Città Metropolitana (1 milione e 300 mila euro) si chiama “Intervento straordinario e miglioramento dei livelli di servizio della strada provinciale 15”.

La Strada Provinciale 15 è una strada extra urbana con carreggiata ad una corsia per senso di marcia caratterizzata da intenso traffico di auto e di mezzi pesanti, che collega i Selargius, Settimo, Sinnai, Maracalagonis e Quartu. Il tratto interessato dall’intervento, che ricade nei territori di Maracalagonis e Quartu, va dal km 7+900 al km 12+000 per una lunghezza complessiva di circa 4,100 km, è composto da due tronchi stradali: il primo è compreso tra l’intersezione con via Nazionale, alla periferia di Maracalagonis, e la rotatoria che immette sulla 125; il secondo è compreso tra quest’ultima e la rotatoria situata di Sa Funtanedda a Quartu.

Nel corso dei sopralluoghi effettuati dai tecnici della Città metropolitana sono emersi tanti dissesti tipici delle pavimentazioni stradali (fessure ramificate, distorsioni, rigonfiamenti e depressioni, con cedimento dei margini laterali). La segnaletica orizzontale è scarsamente visibile (o addirittura assente) e quella verticale necessita di manutenzione con ripristino ed integrazione dei delineatori mancanti.

Segnalate anche aree molto estese di calcestruzzo ammalorato delle strutture in cemento armato del ponticello sul rio Foxi, con diffusi distacchi del copriferro. Insomma, per gli esperti il tratto di strada non è più in grado di soddisfare un sufficiente livello di servizio a causa del cattivo stato in cui versa la sovrastruttura stradale. Le condizioni di sicurezza possono essere migliorate con interventi sulla pavimentazione, con la manutenzione della segnaletica e delle barriere di sicurezza, con la pavimentazione delle banchine e il contestuale adeguamento del sistema di smaltimento delle acque piovane.