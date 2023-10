Ascot affollato a Terralba, i sindaci chiedono un giorno di apertura in più

Terralba

Intervento dei primi cittadini di Ales e Terralba, Mereu e Pili

Il Comitato dei sindaci del Distretto socio-sanitario di Ales-Terralba chiede il potenziamento dell’Ascot di Terralba, ambulatorio straordinario di comunità territoriale che a partire da lunedì prossimo, 9 ottobre, sarà aperto il lunedì e giovedì, dalle 14 alle 19, in via Napoli 3. Il servizio è riservato ai pazienti rimasti senza medico di base a Terralba, Arborea, San Nicolò d’Arcidano e Uras.

Ieri mattina il presidente del Comitato dei sindaci del Distretto socio-sanitario di Ales-Terralba e sindaco di Ales Francesco Mereu e il sindaco di Terralba Sandro Pili, che è anche vicepresidente del Comitato, si sono recati al poliambulatorio di Terralba per un sopralluogo. Sul tavolo i disagi dei pazienti del territorio, per via della carenza di medici di base. Da qui la richiesta di un’ulteriore giornata settimanale di apertura dell’Ascot.

“In alcuni casi”, ha dichiarato Francesco Mereu, “i cittadini non riescono neanche a ritirare le ricette, per via del grande afflusso di pazienti. Per questa ragione abbiamo chiesto il potenziamento del servizio. Rassicurazioni sono arrivate dal direttore generale dell’Asl 5 Angelo Maria Serusi, che ci ha garantito il suo impegno”.

Questo pomeriggio, per esempio, all’Ascot di Terralba c’erano 40 pazienti. “Tanti”, ha detto il sindaco di Terralba Sandro Pili, “si recano all’ambulatorio straordinario di comunità territoriale per ricette e piani terapeutici. Per alleggerire il carico di lavoro dei medici abbiamo proposto all’Asl di offrire un supporto, con un assistente amministrativo”.

“Nel Terralbese”, ha proseguito Pili, “il problema della carenza dei medici di base è d’attualità. Qui da poco è andato in pensione un medico ed entro l’anno lo seguiranno altri due colleghi a Terralba e Arborea. C’è una forte preoccupazione, sappiamo però che non dipende dalla Asl di Oristano. I bandi vengono fatti, ma i medici non partecipano”.

Una criticità di cui ha parlato anche il sindaco di Ales. Mereu ha sottolineato che entro la fine di ottobre convocherà il Comitato dei sindaci del Distretto socio-sanitario. “Dovremo discutere della carenza dei medici nel territorio”, ha detto, “è importante affrontare il problema e valutare le possibili soluzioni, visti gli imminenti pensionamenti”.

Sempre Mereu, infine, si è fatto carico anche dei problemi legati alle lunghe attese per analisi e visite, a causa di un malfunzionamento del sistema informatico denunciato da tempo dalla Cisl Funzione Pubblica . “Questo problema nel Distretto sanitario di Ales-Terralba mi è stato segnalato una settimana fa”, ha concluso il presidente del Comitato dei sindaci, “e subito mi sono attivato, sollecitando un intervento da parte dell’Asl. Ho parlato con il direttore del Distretto socio-sanitario Andrea Paolo Floris e con l’ufficio tecnico dell’Asl, mi hanno assicurato che si sono attivati per risolvere il problema”.

Venerdì, 6 ottobre 2023