“Accedere liberamente a una sede istituzionale per una persona con disabilità motorie o anziana non dovrebbe essere solo un diritto”, concludono, “ma anche un segno di rispetto alla dignità umana”.

“Per anziani e disabili gli uffici comunali sono inaccessibili, una situazione grave e insostenibile per le persone fragili ”, contestano i consiglieri comunali di minoranza, sollecitando l’amministrazione comunale “a un’azione rapida per fare sì che gli ascensori vengano riparati il prima possibile, garantendo l’accesso a tutti i cittadini, nessuno escluso”.

Ascensori fuori uso negli uffici comunali di Cabras. I consiglieri comunali d’opposizione Sara Meli, Antonello Fara, Federica Pinna e Gianni Meli protestano per i gravi imposti ad alcuni cittadini: “Nel palazzo comunale in piazza Eleonora d’Arborea sono fuori servizio da 15 giorni e da quasi un mese presso lo stabile comunale in via Dante Alighieri”, denunciano. “Nonostante questo disagio sino a oggi nessuno interviene”.

L'ascensore guasto in uno degli stabili del Comune di Cabras

Grazie per aver letto questa notizia. Se vuoi commentarla, accedi al sito o registrati qui sotto. Se invece vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail