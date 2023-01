Arzachena si prepara ad ospitare il G20 delle spiagge - Sardegna

(ANSA) - ARZACHENA, 25 GEN - Una delegazione del G20 delle spiagge italiane è in questi giorni in visita ad Arzachena per i sopralluoghi in vista della sesta edizione del summit in programma dal 3 al 5 maggio 2023 nella cittadina gallurese. Le responsabili dell'organizzazione e del coordinamento scientifico, Adriana Miotto e Giorgia Teolato, hanno incontrato oggi la vicesindaco, Cristina Usai, e l'assessore al Turismo, Claudia Giagoni, per definire nei dettagli l'agenda che vedrà il Comune impegnato nell'allestimento dell'appuntamento.

A precedere il summit in Sardegna sarà il "2° Focus delle Città Balneari italiane - Proposta per lo Status di Città Balneare" che si svolgerà a Roma il 2 febbraio. All'evento parteciperanno anche i rappresentanti dei due Comuni sardi che fanno parte del G20 delle spiagge, Alghero e Arzachena.

L'incontro servirà per discutere le strategie da adottare per affrontare i problemi dati dall'aumento degli abitanti durante la stagione estiva.

Il G20 delle spiagge è la rete delle località balneari che vantano il maggior numero di presenze turistiche in Italia.

Località che nei mesi estivi vedono raddoppiato il numero degli abitanti, e devono far fronte a tutte le problematiche connesse, quali la sicurezza, la viabilità, il ritiro dei rifiuti. (ANSA).



