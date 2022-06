Vandali e ladri hanno preso di mira da diversi giorni le aree verdi di Arzachena, tanto da spingere la società municipalizzata Ge.se.co Surl a presentare una denuncia contro ignoti ai Carabinieri. Gli episodi si sono ripetuti in vari punti del territorio comunale, con danneggiamenti e furti sugli irrigatori e le centraline elettriche degli impianti di irrigazione automatica nelle isole spartitraffico al bivio delle località Lu Ciaccaru, Cannigione, San Pantaleo e nei giardini del parco Riva Azzurra, del sagrato della chiesa di Santa Lucia e in quello antistante l'istituto alberghiero all'ingresso ovest di Arzachena. Il valore materiale delle attrezzature danneggiate e rubate supera i 500 euro.

"Sono azioni che dimostrano una grande mancanza di senso civico, danneggiano l'intera comunità e sottraggono risorse ad altri investimenti - afferma il sindaco Roberto Ragnedda - La maggior parte delle aree in questione sono dotate di telecamere di videosorveglianza pubblica. Le immagini rilevate dalla Polizia municipale di Arzachena verranno acquisite dalle forze dell'ordine nella speranza di risalire al più presto ai responsabili".

Fonte: Ansa Sardegna

