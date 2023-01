Arzachena cerca artisti per la nuova Scalinata della pace - Sardegna

Il Comune di Arzachena cerca artisti per rinnovare l'installazione sulla scalinata Santa Lucia, ispirandosi al tema della pace. Il bando per selezionare le proposte è stato chiamato, appunto, "Una scalinata per la pace" ed è rivolto ad artisti, professionisti, agenzie, aziende che vorranno cimentarsi nell'ideare e realizzare un'opera da inaugurare per le festività pasquali.

"L'installazione si è consolidata nel tempo come un atteso appuntamento artistico-culturale annuale - spiega la delegata alla Cultura, Valentina Geromino - Diamo la possibilità ad artisti di calibro nazionale e internazionale di interpretare e rappresentare il tema della pace con concetti astratti, o particolari riferimenti all'attualità. In questo modo l'amministrazione comunale intende veicolare e promuovere un rinnovato messaggio di pace attraverso un'opera che contraddistinguerà il nostro centro storico per i prossimi mesi".

L'installazione potrà essere realizzata su 70 tavole in legno messe a disposizione dal Comune o con l'utilizzo di altre tecniche. Le candidature devono essere presentate tramite partecipazione alla manifestazione di interesse fino alle ore 14 del 6 febbraio prossimo.



