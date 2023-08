Artigianato sardo e tendenze innovative: a Samugheo un momento di riflessione

Samugheo

Appuntamento con il designer Alessandro Pippia, che presenta la sua tesi di laurea

L’artigianato sardo e le sue tendenze innovative saranno al centro di un incontro promosso per domenica a Samugheo.

Inserito nel calendario delle iniziative promosse in occasione di Tessingiu, l’evento sarà un momento di riflessione che partirà dalla tesi di laurea di Alessandro Pippia, recentemente laureato in Design For the Fashion System al Politecnico di Milano.

La tesi analizza alcuni casi studio di artigiani samughesi e sardi, di casa a Tessingiu e al Murats.

L’appuntamento è fissato per le 19, nella sede del museo.

Giovedì, 24 agosto 2023