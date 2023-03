Arte, cultura e tradizioni: il mix vincente della 33' sagra del carciofo a Samassi

Annunciata come un’edizione speciale, i fatti hanno confermato le attese: Comune, Pro Loco e cittadini si sono dati da fare per organizzare la sagra in grande stile, degna di essere collocata tra gli eventi di maggior richiamo di tutta la Sardegna.

Il protagonista per eccellenza è il carciofo: spinoso o liscio non importa, ciò che conta è gustarlo. Grazie allo street food, viene offerto in tutte le salse per la gioia dei visitatori che possono rifarsi occhi e palato anche grazie a tutte le bontà della tradizione sarda esposte per le vie del paese.

Esiste infatti un itinerario enogastronomico, dislocato in ben 17 punti del paese.

Oggi, la giornata conclusiva: si parte alle ore 9, 30 con il tanto atteso evento sportivo la “42′ Marcialonga del Carciofo” (punto di incontro campo sportivo Via Togliatti), seguiranno le premiazioni dei vincitori. Come la giornata di ieri ci saranno le case aperte, i punti di food e la Fiera Agroalimentare.

Alle ore 11 esibizione della banda musicale “Stanislao Silesu” e, dopo pranzo alle ore 16 esibizione del Gruppo Folk “Sant’Isidoro”, a seguire la Banda “Marchingband” di Mogoro. Alle ore 19 in piazza San Geminiano si esibiranno gli “Echo 80”. Alle 20.30 chiusura della 33’Sagra del carciofo e della 22′ Fiera Agroalimentare.