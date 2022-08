#CosaCiSiamoPersi perché in Sardegna, davvero, probabilmente, ci si è persi per strada opportunità, idee ed esperienze. E #CosaCiSiamoPersi perché rimanga, sempre, almeno una domanda aperta cui tentare di dare risposte. #CosaCiSiamoPersi parte da un cantiere di idee ancora aperto presso la diga di Santa Chiara a Ula Tirso, e raggiunge Santu Lussurgiu, per forte volontà dall’amministrazione comunale. #CosaCiSiamoPersi è una performance, sonorizzazione, guidata da un duo d’eccezione: Francesco Medda Arrogalla e Gavino Murgia. #CosaCiSiamoPersi è un piccolo dono, perso e ritrovato, dedicato a chi lo ha cercato e a chi invece nemmeno sapeva della sua potenziale esistenza.

“Cosa ci siamo persi? Perché forse davvero ci siamo persi qualcosa, perché forse davvero non abbiamo saputo cogliere l’opportunità, pensandola in maniera più ampia, da sardi” afferma Luca Zoccheddu, Ceo di Altrove, nel raccontare l’idea sbocciata nella straordinaria performance di Ula Tirso e ora “trasportata” frase le case e le strade di Santu Lussurgiu.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail