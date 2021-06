Arrivato presto? Volo in ritardo? Passa il tempo in biblioteca

Da venerdì all’aeroporto di Elmas un servizio unico in Italia

Da quest’estate in attesa del proprio volo all’aeroporto di Elmas sarà possibile trascorrere un momento di lettura. Lo scalo cagliaritano, infatti, sarà il primo in Italia ad avere al suo interno una biblioteca. L’inaugurazione avverrà venerdì 25 giugno alle 10.30, nella zona check-in A dell’Area partenze. Fortemente voluto dalla Sogear e sviluppato con l’attivo coinvolgimento dello staff delle aziende del gruppo, il servizio Cagliari Airport Library, primo nel suo genere in uno scalo aereo italiano e uno dei pochi in Europa, sarà fruibile da tutti, in forma totalmente gratuita e consentirà la consultazione dei libri nelle aree di lettura, il prestito e il book sharing di una selezione di opere a disposizione dei visitatori. La biblioteca propone anche una mostra antologica del pittore Ermanno Leinardi, “Visioni concrete”, e l’opera in basalto “Città futura” di Pinuccio Sciola. All’inaugurazione saranno presenti i vertici Sogear, il direttore generale Enac Alessio Quaranta, l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa, il presidente della Camera di commercio di Cagliari-Oristano Maurizio De Pascale, Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari e Antonio Ena, sindaco di Elmas. In apertura interverrà lo scrittore Francesco Abate. Mercoledì, 23 giugno 2021 L'articolo Arrivato presto? Volo in ritardo? Passa il tempo in biblioteca sembra essere il primo su LinkOristano.it.

