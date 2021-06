Arrivano le dosi, sabato partono le vaccinazioni nell’hub di Ghilarza

Sede dell’hub è la palestra di via Volta, “dove si è svolta la campagna vaccinale, completa di prima e seconda dose, per gli ottantenni”, precisa il sindaco di Ghilarza. “Poi ci siamo fermati, ma speriamo di poter proseguire con le vaccinazioni almeno nella giornata di sabato”.

L’Unione dei Comuni del Gulcier, in una nota firmata dal presidente Serafino Oppo, ha fatto sapere che i cittadini fragili che hanno già dato il consenso per la vaccinazione del 26 giugno dovranno presentarsi all’hub di Ghilarza secondo questi orari: – dalle 10,30 alle 11,10 i residenti ad Abbasanta e Aidomaggiore; – dalle 11,15 alle 11,45 i residenti a Boroneddu, Ghilarza e Paulilatino; – dalle 11,45 alle 12 i residenti a Norbello, Sedilo, Soddì e Tadasuni.

“Spero nell’arrivo di 500 vaccini settimanali”, confida Licheri, “il minimo sindacale, insomma. Dopo i settantenni vorremo proseguire con la fascia di età 69–60 anni: a loro vorremo garantire la somministrazione più vicino a casa. Per le fasce di età più giovani non dovrebbe essere un problema arrivare fino a Oristano”.

Fonte: Link Oristano

