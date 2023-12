Arrivano i super eroi acrobatici: un Natale col sorriso per i bimbi del Microcitemico

Chi non ha mai fantasticato e sperato di vedere Spiderman lanciarsi da un palazzo all’altro o di scorgere Superman volare sopra la città? Ed ecco che il sogno finalmente si realizzerà per tutti quei bimbi che, domenica 17 dicembre, vedranno arrivare un’altra volta in Sardegna, all’ospedale Microcitemico della ASL di Cagliari, i Super Eroi Acrobatici.

Grazie alla collaborazione con SEA, Associazione senza scopo di lucro, che si impegna nella realizzazione di iniziative a favore dei piccoli pazienti ricoverati negli ospedali pediatrici italiani, i Supereroi Acrobatici arriveranno a Cagliari con un evento a partire dalle ore 10.