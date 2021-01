Arrivano i fondi per recuperare il vecchio tabacchificio di Arborea

Finanziamento della Regione. La sindaca Pintus illustra il progetto

L’Assessorato regionale all’industria ha finanziato il progetto per il recupero dell’area dell’ex tabacchificio di Arborea, nell’ambito degli interventi a sostegno delle cosiddette zone pip, per gli insediamenti produttivi. Sono stati destinati 540 mila euro, ai quali il Comune ne aggiungerà altri 60 mila, dando il via a quello che è il primo stralcio di un più ampio programma già inserito nel piano delle opere pubbliche dell’amministrazione per il triennio 2020 – 2022. Si prevedono la realizzazione della nuova recinzione esterna e degli accessi, la bonifica interna dell’edificio dal guano di piccioni e altri animali selvatici, la bonifica della copertura in pannelli di cemento amianto, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’involucro edilizio e la realizzazione degli impianti elettrici, igienico-sanitari, di condizionamento e rete dati.

“L’impegno finalizzato a riportare decoro all’area dell’ex tabacchificio, e con esso garantire nuovi utilizzi in linea con la destinazione urbanistica dell’area, è stato costante ed è iniziato il 16 dicembre del 2015”, ricorda la sindaca Manuela Pintus. “Dopo avere completato nel 2018 l’iter per l’acquisizione a patrimonio comunale dell’ex tabacchificio, si compie adesso un altro decisivo passo verso la riqualificazione dell’immobile e il rilancio della zona artigianale”. “Gli immobili presenti nell’area interessata”, spiega ancora la sindaca Pintus, “constano di due edifici principali. I lavori finanziati prevedono interventi nell’edificio in prossimità della strada 17 ovest, che sarebbe il fabbricato principale”. “Un ringraziamento all’enorme lavoro profuso dall’ufficio tecnico, in quei mesi già particolarmente impegnato nelle procedure per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l’apertura di settembre”, conclude la sindaca di Arborea. “Un grande risultato che ci permette di avanzare con la progettazione dei lavori e con la loro realizzazione per il rilancio di un altro edificio di grande valenza storica”. Sabato, 2 gennaio 2021 L'articolo Arrivano i fondi per recuperare il vecchio tabacchificio di Arborea sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano