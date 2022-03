“Procedendo sulla strada della mobilità sostenibile e di un minore impatto ambientale”, ha proseguito il presidente, “andiamo a rafforzare un sistema di trasporto pubblico indispensabile per mantenere collegati i nostri comuni, sia quelli delle aree interne in particolare, in funzione di contrasto allo spopolamento, sia le aree urbane a maggiore densità, con grande vantaggio di tutti gli utenti e potenziando anche i servizi in chiave turistica”.

“È un programma massiccio di interventi che va avanti a tappe forzate”, ha sottolineato il presidente della Regione, Christian Solinas, “e va di pari passo con il più ampio progetto di modernizzazione ed efficientamento della rete viaria e infrastrutturale, in grado di supportare l’intera economia regionale in termini di crescita e sviluppo”.

L’acquisizione di nuovi mezzi fa parte di un ampio progetto, portato avanti dalla Giunta Solinas e dall’Assessorato dei Trasporti, con investimenti per oltre 300 milioni di euro di finanziamenti comunitari, nazionali e cofinanziamenti regionali per il rinnovo del materiale rotabile su gomma dell’Arst e delle altre aziende del trasporto pubblico.

Prosegue il rinnovo della flotta degli autobus dell’Arst, l’azienda regionale dei trasporti. Dopo i 44 mezzi presentati a dicembre e messi recentemente in circolazione, è stata programmata la consegna di altri 379 veicoli, per un totale di 423 nuovi bus (311 Iveco 12 metri, 108 Irizar 10 metri, 4 Karsan elettrici da 8 metri).

Christian Solinas - Ufficio Stampa Regione Sardegna

Nel dettaglio, per il rinnovo degli autobus sono previsti interventi per oltre 314 milioni di euro. Di questi, circa 24 milioni 661mila euro sono stati spesi per la fornitura di 138 mezzi (90 destinati all’Arst), mentre per altri due piani (con risorse del Fondo sociale di coesione-Piano operativo infrastrutture per un totale di 167 milioni e 564mila euro) è in corso la fornitura di 616 autobus (540 dei quali all’Arst).

Sono poi in programma altri tre interventi per quasi 122 milioni di euro (con fondi del Piano strategico nazionale di mobilità sostenibile e del Fondo complementare Pnnr) per l’acquisto di altri mezzi (al momento è programmata la fornitura di 106 bus, 62 dei quali destinati all’Arst).

“Il nostro obiettivo”, ha detto l’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, “è quello di garantire il diritto alla mobilità a tutti i sardi, con una maggiore connessione tra le aree interne e le coste, offrendo un servizio di trasporti di qualità. Il rinnovo dei mezzi dell’Arst e delle altre aziende fa parte poi di una strategia complessiva che la Giunta sta portando avanti per creare un sistema integrato di infrastrutture efficiente e una rete di trasporto che privilegi la scelta di soluzioni ‘green’, incentivando l’uso dei servizi pubblici collettivi con una notevole riduzione del traffico, dell’inquinamento prodotto e del livello di incidentalità”.