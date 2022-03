A Cagliari è scattata una vera e propria gara di solidarietà nei confronti dei profughi, costretti a lasciare tutto, mettere la propria vita in un sacchetto di plastica e fuggire per provare ad avere una speranza.

Anche la seconda missione è compiuta e la Sardegna si prepara ad abbracciare e accogliere altri piccoli in fuga dalle bombe. Stanno per decollare verso la Sardegna i 45 profughi ucraini, tra minori e mamme adottive, raggiunto al confine con la Romania dalla missione dell’Unione Parlamentare guidata dal deputato Ugo Cappellacci insieme al console Anthony Grande. Ad annunciarlo è lo stesso deputato con un post sulla sua pagina di Facebook: “Anche questa missione – scrive Cappellacci- volge al termine seppure tra mille difficoltà e oggi alle 14.45 il volo militare che ci riporta a casa atterrerà ad Elmas. Ancora una volta ringrazio tutti, la squadra dei volontari, la Protezione Civile Nazionale, il Ministero della Difesa, il Governo Rumeno, quello Moldavo e quello Ucraino. Ma soprattutto tutte le persone che ci hanno seguito ed incoraggiato da casa, facendoci sentire la vicinanza e l’affetto della nostra Sardegna”. L’arrivo è previsto intorno alle 13.30 all’aeroporto di Cagliari-Elmas.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail