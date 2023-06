Arriva l'asfalto sulla Provinciale 15 a Maracalagonis, due chilometri di lavori sino alla rotonda

Maracalagonis, al via martedì 4 luglio la bitumatura della Sp 15. L’intervento nel tratto di circa 2 chilometri da via Nazionale alla rotatoria di Sinnai Sarà istituito il senso unico alternato. Avranno inizio martedì prossimo, 4 luglio 2023, i lavori di bitumatura del tratto della strada provinciale 15, in Comune di Maracalagonis, che va dall’intersezione con la via Nazionale alla rotatoria situata al confine con il Comune di Sinnai. Durante il periodo di realizzazione dell’intervento, che avrà una durata di circa una settimana, sarà istituito il senso unico alternato, al fine di garantire la regolare prosecuzione del traffico veicolare. La bitumatura interesserà tutta la carreggiata per un tratto di circa 2 chilometri. I lavori si concluderanno con il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale.