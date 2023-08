Arriva la tregua dal grande caldo anche in Sardegna. Afa e temperature torride hanno le ore contate: secondo gli esperti è in arrivo un’ondata di maltempo che, dalla prossima settimana, abbasserà le temperature e manderà via l’afa e il caldo torrido. Dopo qualche giorno, le temperature risaliranno ma l’estate, secondo gli esperti, è davvero agli sgoccioli.