Arriva la terza cantina, Neoneli ormai tra le capitali del vino

Neoneli

L’annuncio del sindaco Salvatore Cau

Neoneli si conferma sempre più Città del Vino e dopo le prime due cantine ne arriva una terza.

Lo rende noto il sindaco Salvatore Cau: “È notizia di questi giorni la volontà di Fabrizio Ragnedda, uno dei vecchi proprietari di Capichera, di costruire la sua nuova cantina tra le colline del piccolo paese del Barigadu”.

“Appresa la notizia ci siamo immediatamente attivati per incontrare l’imprenditore gallurese che ha ribadito il suo desiderio di avviare la sua nuova attività a Neoneli. Gli abbiamo fatto vedere la nostra zona artigianale – dove tra l’altro esiste già la struttura di Bentu Luna – e senza dubbi di sorta la decisione è stata quella di acquistare un lotto per edificare la sua cantina”, ha fatto sapere Cau.

“Siamo felicissimi e orgogliosi di questa sua scelta, nel giro di pochi anni è la seconda importante società esterna che decide di investire da noi nel settore vitivinicolo, un forte segnale in controtendenza rispetto all’impoverimento sociale ed economico che ultimamente imperversa nei nostri paesi”, conclude il sindaco di Neoneli. “Questo è un progetto che premia ulteriormente il lavoro che in tutti questi anni abbiamo fatto e stiamo facendo per promuovere Neoneli dal punto di vista vitivinicolo, e avvalora ancora di più il grosso investimento – 600 mila euro – che stiamo portando avanti per riqualificare e abbellire la nostra zona artigianale. Il prossimo obiettivo sarà quello di stimolare l’implementazione della ricettività turistica per poter avviare, unitamente a tutto il territorio del Barigadu e dell’adiacente Mandrolisai, una forma di turismo legato anche alle vigne e al vino.”

Dal 2017 a oggi nel centro del Barigadu sono nate le prime due cantine: Bentu Luna di Gabriele Moratti e Cantine di Neoneli di Salvatore Cau, Samuel Corda e Marco Deiana.

Domenica, 26 febbraio 2026