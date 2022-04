Arriva la pioggia, torna il freddo e persino la neve nelle prossime ore farà la sua comparsa, insieme a grandine e temporali. L’ondata di maltempo interessa tutta la Sardegna, in allerta meteo gialla dalla mezzanotte di oggi alla stessa ora di domani. Il maltempo inizierà dalla parte meridionale dell’isola per poi allungarsi su tutto il territorio e le piogge, anche se non continue, saranno molto intense, fino a raggiungere 30 millimetri in 6 ore, quantità enorme se si considera che in un anno sulla Sardegna ne cadono mediamente 600. E secondo gli esperti non si può escludere che durante la notte, sotto i 1400 come nel Gennargentu, possa cadere anche qualche fiocco di neve. Le temperature si abbasseranno di quattro gradi sia nelle massime (tra i 12 e i 16 gradi), che nelle minime (tra gli 8 e i 12 gradi). Già da venerdì la situazione dovrebbe però migliorare.

L'articolo Arriva la pioggia e torna il freddo in tutta la Sardegna, è allerta meteo proviene da Casteddu On line.