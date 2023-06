Arriva la Nazionale di Mancini: l’aeroporto di Elmas di tinge d’azzurro

Elmas, l’aeroporto si tinge di azzurro: la nazionale italiana di calcio è atterrata verso le 18 allo scalo locale per un periodo di preparazione in vista della Nations League.

Come alla vigilia dell’Europeo 2020, i calciatori, guidati dal ct Mancini, passeranno alcuni giorni al Forte Village Resort e chiuderanno il pre-ritiro venerdì 9 giugno con un’amichevole alle ore 10 contro la Primavera del Cagliari che si svolgerà a Pula. Squadra al completo per un periodo ristoratore. Esclusi, ovviamente, i campioni di Inter e Fiorentina che sono impegnati in vista delle finali di Champions League e Conference League.