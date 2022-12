Oristano

La magia dei mercatini natalizi a Narbolia. I profumi e l’allegria della feste arrivano a Narbolia con i Mercatini Natalizi che animeranno piazza Segni per tutta la giornata di oggi. Dalle 11 tanti i prodotti agroalimentari, artigianali e solidali presenti negli stand mentre i bambini potranno spedire le proprie letterine a Babbo Natale in una speciale cassetta e allestire poi un albero di Natale molto speciale e tutto ecologico. Spazio poi al gusto dello street food e alla musica di Gianni Ore con la sua fisarmonica.

“Aspettando il Natale 2022” a Solarussa. Dalla musica, ai tradizionali mercatini natalizi ad attività per i più piccoli: da oggi a Solarussa prende il via “Aspettando il Natale 2022”. La Pratza dei Is ballus farà da cornice non solo al mercato natalizio con tanti espositori e i loro stand, ma anche alla castagnata, all’intrattenimento musicale, oltre al servizio bar e ai giochi per i bambini. In programma alle 16 anche l’inaugurazione del presepe – allestito negli spazi dell’ex Cinema.

A Oristano inaugura la casa di Babbo Natale. Dal Polo Nord a Oristano, la casa di Babbo Natale è pronta ad aprire le sue porte. Appuntamento questa sera all’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano con l’inaugurazione alle 18 ma prima, si terrà una parata per le vie del centro storico: il Corteo di Babbo Natale, accompagnato dalla Banda Musicale di Santa Cecilia e dagli elfi, partirà da piazza Eleonora alle 16.30, per snodarsi per le vie del centro storico.

Inizia il Natale a Oristano. Sarà il Villaggio di Natale a fare da apripista a tutti gli eventi natalizi in programma a Oristano. Aprono oggi le tante casette di legno e alcuni gazebo che ospitano i prodotti dell’artigianato e alimentari, dolci e frutta, caldarroste, zippole e seadas, enti non commerciali/onlus e produttori agricoli. Il mercato natalizio aprirà tutti i giorni fino al 6 gennaio, dalle 9 alle 20.

Da Cagliari a Oristano: concerto del Coro di voci bianche. Il Coro di voci bianche e i Giovani cantori del Conservatorio di Cagliari si esibiranno stasera in un Concerto di Natale ospitato nella cornice del Duomo di Oristano. Inserito nella 48° stagione concertistica dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino”, l’evento partirà alle 18, con la direzione del maestro Francesco Marceddu.

A Santa Giusta “Natale in Laguna”. Nella piazza Othoca di Santa Giusta prosegue anche stasera “Natale in Laguna”. Dalla degustazione di pasta con granchi al Rifugio del pescatore (alle 13) fino all’incontro, per i più piccoli, con Babbo Natale e i suoi elfi (alle 16). Non mancherà poi la musica alle 17.30 l’esibizione del Coro polifonico di Santa Giusta che anticiperà, alle 18, la degustazione gratuita di castagne arrosto, a cura della Pro loco per poi terminare con il concerto del coro Gospel Loving Star.

Da Sorradile alla scoperta del lago Omodeo. “Per viottoli e sentieri”, è l’itinerario ambientale e archeologico proposto dal comune di Sorradile alla scoperta del lago Omodeo, in programma per oggi. Un modo per trascorrere una festa dell’Immacolata diversa dal solito e in mezzo alla natura. Punto di ritrovo alle 9.30 con la guida turistica, in piazza Municipio, alle 9.30. A chiudere la giornata, alle 16, la presentazione del libro di Chiara Miscali “Via del glicine”.

Dieci artisti per un presepe al Diocesano. Al Museo Diocesano Arborense inaugura “Terra e legno raccontano il Mistero”, il presepe realizzato da dieci artisti e che potrà essere ammirato nell’aula magna del museo per più di un mese. L’esposizione sarà inaugurata stasera alle 18.30 dall’arcivescovo Roberto Carboni.

Il villaggio di Babbo Natale a Ollastra. Il Polo Nord arriverà direttamente a Ollastra con i mercatini natalizi e il villaggio di Babbo Natale. Appuntamento oggi pomeriggio dalle 15.30 in poi in via Angioy e via De Castro per una serata a tema natalizio e imbiancata a sorpresa grazie a un cannone sparaneve. Tra slitte e leccornie, presenti oltre 50 attrazioni per grandi e bambini, che animeranno il paese con la magia delle feste.

I quadri di carta di Maurizio Serra al Rimedio. Al Rimedio, i locali dell’ex cartiera, oggi expo Dstar Ceramiche, ospiteranno la mostra con le opere di carta realizzate dall’ingegnere oristanese Maurizio Carta. L’inaugurazione è per stasera alle 17.

L’atmosfera del Natale arriva a Terralba. I colori dei mercatini natalizi tornano a Terralba con “Le vie del Natale 2022”. L’ottava edizione prende il via oggi con il primo di sei appuntamenti. Gli stand aprono dalle 10 alle 20:30.

Con Ail regala una stella di Natale. Le stelle di Natale dell’Ail fanno tappa anche nell’Oristanese. Da oggi i volontari dell’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma saranno presenti in piazza Roma a Oristano e al centro commerciale Le Botti di Arborea con i loro banchetti solidali.

La mostra “Ali, occhi, cuore” ad Arborea. Fa tappa ad Arborea oggi – e in programma fino a sabato 10 – la mostra fotografica di beneficenza “Ali, occhi, cuore”, a cura di Manuela Fa. L’esposizione nasce dalla collaborazione di 20 fotografi naturalisti e si potrà visitareal palazzo del Comune, dalle 17 alle 20. Il ricavato aiuterà il reparto di Oncoematologia dell’ospedale Microcitemico di Cagliari.