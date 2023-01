Oristano

Iniziative nella città capoluogo, ma anche ad Arborea, Marrubiu, Nureci e Baressa

Chissà se porterà dolcetti, che tanto piacciono ai bambini, o carbone. La Befana sta arrivando anche in provincia di Oristano, pronta a chiudere con l’Epifania le feste a cavallo tra il 2022 e l’anno nuovo. Tanti gli appuntamenti, a partire dalla città capoluogo, ma l’anziana pronta a volare a cavallo di una scopa farà tappa anche ad Arborea, Marrubiu, Nureci e Baressa.

Oristano – In città grandi protagonisti i vigili del fuoco. Stamane alle 10 si parte con la visita al reparto di Pediatria dell’ospedale San Martino e la consegna delle calze ai bambini ricoverati. Il pomeriggio, a partire dalle 15, appuntamento presso la caserma del Comando provinciale, per un’altra consegna delle calze. Leggi qui la notizia

Alle 11 tutti in piazza Eleonora con “Befana in piazza”. La manifestazione – giunta alla quarta edizione – chiama a raccolta gli oristanesi più piccoli per celebrare l’arrivo della Befana. La festa è organizzata dalla Consulta giovani, dal Rotaract Club e dall’Interact Club di Oristano, con il supporto e la collaborazione dell’assessorato comunale alle Politiche giovanili.

Oltre 1.500 calze piene di dolci sono in preparazione per far sorridere i bambini. Non mancherà l’esibizione dei vigili del fuoco del reparto SAF di Oristano, uno dei momenti più attesi della mattinata: i vigili si caleranno da Palazzo Carta per distribuire i dolci ai bambini. Leggi qui la notizia

Dalle 17 alle 20 si potranno incontrare al Centro commerciale Porta Nuova la vecchietta più dolce che ci sia e gli elfi del gruppo Superanimatori, con una serata in allegra compagnia. Dopo la serata la Befana farà ritorno nella sua casetta tra i boschi e darà l’arrivederci all’anno prossimo per portarsi nuovamente via tutte le feste. Leggi qui la notizia

Arborea – La Befana e il grande falò di Brusa la Vecia, giunto alla venticinquesima edizione, tornano ad Arborea. Il paese riscoprirà la ricorrenza tipica della comunità veneta che ha messo radici nel centro della bonifica, caratterizzandone la crescita e lo sviluppo. Si parte alle 20.30 nello spazio antistante il Centro fieristico, sulla Strada 19 Est. L’iniziativa è promossa dalla Pro loco e dal Comune di Arborea. Leggi qui la notizia

Marrubiu – La Befana viaggia in treno e arriva anche alla stazione di Marrubiu. Appuntamento alle 15.30 per accogliere tutti insieme la vecchietta, per poi partire in corteo e raggiungere piazza Amsicora, accompagnati dall’allegria del “Circo a tre ruote Riky Riccardo Tanca” e l’intrattenimento di Mauro e Renè Pirichittu Camperlive. Arrivati in piazza, alle 17 la Befana saluterà tutti tra il profumo delle zippole e tanta musica. L’evento vede l’organizzazione dell’associazione Is Giogus e la collaborazione del Comune di Marrubiu. Leggi qui la notizia

Nureci – L’Epifania abbraccia anche la Marmilla. A Nureci si comincia alle 17.30 con l’arrivo della befana che consegnerà una sorpresa a tutti i bimbi presenti, in piazzetta Grazia Deledda. A seguire la cena a base di salsiccia e pancetta arrosto, vino e fatti fritti. Organizza la Pro loco. Leggi qui la notizia

Baressa – Restando in Marmilla, c’è “Aspettando la Befana” a Baressa, in Pro loco. Leggi qui la notizia

Venerdì, 6 gennaio 2023

