Addio Scipione, arriva l’anticiclone di Halloween. Che ne sarà però un più che degno sostituto, ricalcandone in pieno le orme: caldo estivo come se fossimo a fine giugno, temperature che in Sardegna resteranno oltre i 30 gradi, acqua del mare come se fosse inizio estate e sole, tanto sole, zero nuvole e tantomeno pioggia. Unico inconveniente possibile, la nebbia, che nelle prime ore del mattino potrebbe formarsi proprio a causa delle temperature così alte durante il giorno.

L’anticiclone Halloween si protrarrà per almeno due settimane ma probabilmente anche oltre, dando così vita a una incredibile e inedita novembrata: l’inverno, ma neanche l’autunno in realtà, non accenna ancora ad arrivare. Mai come quest’anno, dunque, l’alta pressione africana è stata la protagonista assoluta: fatta eccezione per qualche breve periodo, è da metà maggio che l’anticiclone è sempre presente sul bacino del Mediterraneo.

