Oristano

Nell’ambulatorio di via Carducci non è necessaria la prenotazione

“In questi giorni il virus influenzale raggiungerà il picco della sua diffusione anche in Sardegna”. Lo ha segnalato la Asl di Oristano: “Il nostro consiglio a chi non lo ha ancora fatto è: vaccinatevi”.

La dottoressa Maria Valentina Marras, direttrice del Dipartimento di igiene e prevenzione della Asl 5, ha precisato: “Un invito rivolto soprattutto ai pazienti over 60, ai pazienti fragili e a coloro che lavorano a contatto col pubblico, che non si sono ancora sottoposti alla vaccinazione antiinfluenzale. Il nostro consiglio per le stesse categorie è quello di vaccinarsi anche per prevenire il contagio dal virus del Covid, qualora non avessero ancora fatto il vaccino”.

La campagna vaccinale anti influenzale e anti-Covid è stata avviata lo scorso 13 novembre dal Dipartimento di igiene e prevenzione della Asl 5. Finora 17.206 residenti nei comuni dell’Oristanese hanno fatto il vaccini contro l’influenza e 5.269 si sono immunizzati contro il contagio da Covid.

“Un buon risultato”, ha sottolineato la dottoressa Marras, “i numeri fra l’altro al momento non comprendono i dati sui vaccini effettuati dai medici di base”.

Rimangono ancora valide, sempre e solo per i residenti negli 88 comuni dell’Oristanese di competenza della Asl 5, le nuove modalità per l’accesso alle vaccinazioni nella sede della Asl in via Carducci a Oristano – senza bisogno di prenotazione – dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì pomeriggio anche dalle 15 alle 17. Per le vaccinazioni occorre presentarsi con la tessera sanitaria.

Per gli altri centri vaccinali del territorio dell’Oristanese rimangono in vigore le modalità di accesso alle vaccinazioni già comunicate all’inizio della campagna.

Lunedì, 15 gennaio 2024