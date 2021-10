Sara

“Il termine che calza di più è incertezza”, spiega il segretario generale di Confartigianato Oristano, Marco Franceschi, sottolineando come il comparto dell’artigianato abbracci vari settori nei quali l’applicazione della norma, non è sempre facile: “È più semplice applicarlo nei laboratori, piuttosto che tra gli autotrasportatori”, chiarisce Franceschi, che parla di “inutile appesantimento per le imprese, in attività dove i dipendenti e i fornitori sono pochi, ma sono molti i clienti per i quali non si ha titolo di chiedere il green pass”.

“Si stanno creando paradossi”, spiega meglio il segretario generale di Confartigianato Oristano, “un artigiano che si reca presso un’altra azienda per svolgere la sua attività deve essere sottoposto al controllo. La stessa persona se entra come acquirente-utente non ha l’obbligo del green pass”.

“Questo non aiuta a comprendere la logicità del provvedimento”, seguita Franceschi che definisce il green pass, “uno strumento non particolarmente efficace, se non come strumento di convincimento alla vaccinazione”.