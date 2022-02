Che il Covid abbia fatto più danni di quelli già enormi che si vedono è ormai certo. L’onda lunga di una pandemia imprevedibile persino nel peggiore degli incubi, trascina con sé sogni e certezze, facendo naufragare la rassicurante quotidianità che ormai aneliamo sempre di più. Incubi, insonnia, ansia, depressione, uso di sostanza e sindrome della tana che paralizza le gambe e non consente di varcare neanche la porta di casa, come confermano tutti gli studi e in particolare quelli sui giovanissimi. La paura di non uscirne, il terrore di uscirne ma a pezzi, il non riuscire ancora a vedere la luce in fondo al tunnel mettono il carico da 90 a una situazione già molto difficile. Nasce da queste considerazioni il bonus psicologo, 600 euro a persona fino a un limite Isee di 50mila euro, per provare a curare le ferite della mente e dell’anima inferte dal Covid. Il via libera è arrivato nella notte. “Ore 2.52. Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio approvano il bonus psicologo. Grazie al governo per il lavoro fatto, ai gruppi parlamentari per il sostegno, a tutti coloro che ci hanno creduto. Si va in aula alla Camera. Un passo avanti decisivo”. Lo scrive Filippo Sensi, deputato del Partito democratico, su Twitter. Nel tweet si legge “sono 20 milioni che andranno alle strutture ” del Sistema sanitario nazionale.

Obiettivo dell’iniziativa, si legge nel documento approvato, è “potenziare l’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress”.

E’ previsto “un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all’albo degli psicoterapeuti. Il contributo avrà un importo massimo di 600 euro a persona e sarà parametrato alle diverse fasce Isee al fine di sostenere le persone con Isee più basso. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con Isee superiore a 50.000 euro”.

