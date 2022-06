San Vero Milis

L’amministrazione comunale attende il benestare della Regione alla sospensione temporanea degli usi civici

Parcheggi liberi ancora per qualche giorno, forse per qualche settimana, nella marina di San Vero Milis. Il servizio degli stalli a pagamento non è infatti partito oggi, mercoledì 1 giugno, come invece avrebbe voluto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Tedeschi. Alla fine è arrivato un rinvio, in attesa di un parere da Cagliari sugli usi civici.

“Contiamo di far partire i parcheggi blu entro il secondo fine settimana di giugno”, ha spiegato il primo cittadino di San Vero Milis, “siamo stati costretti a posticipare perché dalla Regione non è ancora arrivato il via libera alla sospensione temporanea degli usi civici per Sa Mesa Longa, il lungomare di Putzu Idu, il rimessaggio barche di Mandriola e Sa Marigosa”.

Una ventina di giorni fa il Consiglio comunale di San Vero Milis aveva approvato la sospensione quadrimestrale degli usi civici per le aree da destinare a parcheggio a pagamento. Dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura però il tanto atteso via libera non c’è ancora.

La documentazione dovrebbe essere pronta entro la prima decade di giugno. Soltanto una volta ottenuto il benestare regionale, gli uffici comunali di San Vero Milis potranno avviare le procedure di affidamento del servizio dei parcheggi a pagamento. L’intenzione sarebbe quella di procedere con un unico appalto – che comprenda i parcheggi nelle aree comunali e quelli nelle aree gravate da usi civici – così da evitare una dispendiosa doppia procedura.

Non sono gravate da usi civici le aree di sosta di S’Arena Scoada e via Zinnigas, a Putzu Idu. Qui gli stalli blu sono circa 150. Il totale supera abbondantemente quota 500, se si considerano anche gli spazi al momento vincolati tra Sa Mesa Longa, il lungomare di Putzu Idu, il rimessaggio barche di Mandriola e Sa Marigosa.

Niente di deciso ancora neppure sui parcheggi a Sa Rocca Tunda: “Stiamo discutendo con i proprietari dei terreni per capire se sia possibile creare delle aree di sosta a pagamento”, dice il sindaco Tedeschi.

Di certo si sa che la sosta lungo le spiagge sarà a pagamento sino a settembre, una volta avviato il servizio.