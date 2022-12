Arriva da Macomer il panettone alla Vernaccia Igt oristanese - Sardegna

Ha un impasto soffice di lievito madre aromatizzato con la vernaccia Igt prodotta nella Valle del Tirso, nell'Oristanese. Il panettone alla Vernaccia è frutto dell'incontro tra due esperienze e visioni, quella della storica pasticceria Tesi di Macomer guidata da Maurizio Cossu e l'azienda vitivinicola di Davide Orro a Tramatza, impegnate nella valorizzazione dei prodotti del territorio. "Il vino bianco nella sua versione Igt, col tempo giusto di maturazione si esprime in tutti i suoi sentori diretti e decisi con esplosione di profumi che evidenziano la presenza dei lieviti Flor", spiega all' ANSA Davide Orro.

A completare la gamma di aromi e profumi di questo dolce natalizio per eccellenza, ancora, contribuiscono acini consistenti di uva passa, canditi, limoni biologici del territorio, le note delle albicocche e delle pesche. La forma è tradizionale e la superficie a cupola screpolata è incisa con il taglio caratteristico eseguito a mano. Lievito madre, niente conservanti, e nessuna glassatura, il panettone si presenta nudo, con la crosta che ricorda una pagnotta. "A conferire quella nota locale distintiva, è la Vernaccia Crannatza Igt Valle del Tirso che per oltre 30 ore di lievitazione ha profumato la sua massa e gli ha conferito un sapore nobile, intenso e raffinato - spiega Maurizio Cossu - la lavorazione dei dolci con la vernaccia presenta qualche difficoltà. Occorre una tecnica particolare per mantenere inalterate le sue caratteristiche accostate agli altri ingredienti. Ma il risultato ci ripaga appieno per questo sforzo in più". Il finissimo perlage rilascia fragranza e profumi accoglienti di vaniglia, cedro, miele e note tostate.



Fonte: Ansa Sardegna