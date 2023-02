Arriva da Arborea l’immagine per la Giornata mondiale delle zone umide

Arborea

L’ha creata un bambino della scuola primaria, dopo gli incontri con la Lipu

È nato dalla fantasia di un bambino della scuola primaria di Arborea il disegno scelto dalla Lipu come immagine simbolo per la Giornata mondiale delle zone umide 2023. Per tutto febbraio, i volontari e le volontarie della Lega italiana protezione uccelli, assieme ad altre associazioni, hanno lavorato nelle scuole per far conoscere gli ecosistemi delle zone umide.

Le attività hanno coinvolto otto classi dell’istituto Othoca di Oristano e sedici classi delle scuole primarie di Arborea e di Terralba.

I bambini delle scuole primarie dopo gli incontri con la LIPU hanno prodotto dei lavori, utilizzando materiali di recupero per rappresentare le sagome degli uccelli più caratteristici e rappresentativi delle zone umide dell’Oristanese.

“Come sempre la nostra associazione ha attivato azioni per stimolare e sostenere quel naturale senso di curiosità e meraviglia che quasi tutti hanno verso l’ambiente che li circonda e che li conduce ad una consapevolezza della necessità di tutela”, ha spiegato il delegato provinciale della LIPU, Gabriele Pinna.

Tutelate dalla convenzione di Ramsar del 1971, le zone umide sono tra gli ecosistemi più fragili: si stima che dal 1700 a oggi ne siano scomparse più dell’80%. Alcune tipologie di queste zone umide e le praterie di posidonia ricoprono un ruolo fondamentale nell’assorbimento del carbonio disperso nell’ambiente.

