Arriva da Arborea il vice-coordinatore sardo di Italexit. Scelto anche il referente provinciale

“Questo è il partito di chi vuole liberare il nostro Paese dalla gabbia dell’Unione europea, dell’euro. Ma soprattutto”, commenta il coordinatore regionale Marcello Argiolas, “dalle scandalose politiche neoliberiste portate avanti fino a oggi, anche in Sardegna. Politiche antipopolari che non hanno nulla a che vedere con i valori della nostra Costituzione e dello Statuto sardo”.

Argiolas sarà affiancato dal vice Agostino Marcias, 35 anni, di Arborea. È stato nominato coordinatore provinciale di Oristano Jonata Cancedda, 32 anni, di Curcuris. Per Cagliari e provincia invece è stato scelto Gianmario Muggiri, 37 anni di Sestu, mentre per la provincia di Sassari Giovanni Nurra, 46 anni, sassarese.

Prende forma anche in Sardegna Italexit, il partito fondato dal senatore Gianluigi Paragone, ex Movimento 5 Stelle. Il coordinatore regionale Marcello Argiolas, durante la prima riunione ufficiale tenutasi a Cagliari, ha scelto il vice-coordinatore sardo e i coordinatori provinciali.

Fonte: Link Oristano

