Arriva Chimera, sulle piattaforme digitali il brano della cagliaritana Mazulco

Da venerdì 21 luglio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali Chimera, brano estratto da Psicomagica, primo album della giovane cantante cagliaritana Mazulco in uscita il 28 luglio.

Chimera, che si sviluppa attorno al significato metaforico di questa parola per indicare un’utopia, un sogno irrealizzabile, è il secondo estratto del nuovo album dell’artista, che già la scorsa settimana ha lanciato un altro brano tratto dallo stesso lavoro Regno-Inferno, immagine allegorica di un regno afflitto da continue guerre civili.

Piscomagica nasce dalla collaborazione tra Mazulco, al secolo Maria Giulia Corona, e il produttore IlPink (Alessandro Lecis), artista che fonde influenze urban elettroniche, creando un sound sperimentale accompagnato da una costante ricerca di un’esperienza sonora immersiva e originale.

L’intero album (nove tracce in tutto) è stato curato nelle fasi di mix e master nel Soundream Studio di Matteo Gallus, e vede Mazulco supportata dal collettivo MoreThan Fame, composto dai musicisti Marco Melis, Alessio Murru e Andrea Ibba.

Il titolo Psicomagica è un omaggio alla Psicomagia Applicata di Alejandro Jodorowski, come se ogni traccia costituisse un piccolo rituale curativo. Psicomagica è un viaggio tra il pop, l’urban e l’elettronica, in cui la ricerca testuale abbraccia quella musicale per creare un’atmosfera magica, sacrale e talvolta disturbante, altre più distesa e leggera, ma sempre connotata da un velo di malinconia sognante. Il 28 luglio, in occasione della sua uscita, l’album sarà presentato in un release party organizzato a Cagliari, nei suggestivi spazi del Terrapieno.

Mazulco, al secolo Maria Giulia Corona, è nata a Cagliari nel 1998.

Ha studiato canto e pianoforte e coltivato la sua passione per la scrittura, convogliata sia nei primi brani auto-prodotti, sia nel suo parallelo progetto di arte digitale Sadzylla. Nel 2020 ha iniziato una collaborazione con il produttore IlPink (Alessandro Lecis) e il collettivo MoreThan Fame, composto dai musicisti Marco Melis, Alessio Murru e Andrea Ibba.

Alessandro Lecis, in arte IlPink, è un nato a Cagliari nel 1996.

Durante l’adolescenzache ha scoperto le work station audiodigitali (daw) e ha iniziato a creare i suoi beat. Questa passione ha acceso una scintilla in lui e lo ha spinto a intraprendere una carriera come produttore professionista. Nel 2020, Alessandro si è unito al suo attuale socio e manager, Alessio Murru, e insieme hanno fondato il collettivo More than fame, prendendo la decisionedi portare la loro carriera musicale al livello successivo. Hanno aperto unostudio di registrazione, che è diventato il luogo in cui sono nati i primi lavori professionali di Alessandro.

IlPink fonde influenze urbanelettroniche, creando un sound sperimentale che è accompagnato da una costante ricerca di un’esperienza sonora immersiva e originale.