Arriva a Cagliari la carovana della settimana ciclistica: occhio alla viabilità

Arriva a Cagliari la carovana della “Settimana ciclistica italiana. Sulle strade della Sardegna”. L’arrivo a Cagliari, dopo le prime due tappe del nord Sardegna, ad Alghero e Sassari, della “Settimana ciclistica italiana- Sulle strade della Sardegna”, porterà ad alcune modifiche alla viabilità cittadina nelle giornate di domani, sabato 17 e domenica128 luglio 2021 per consentire il corretto svolgimento, in piena sicurezza, della gara.

Il programma prevede la terza tappa domani 16 luglio con partenza da Oristano e arrivo a Cagliari nel pomeriggio e due tappe finali, tutte dedicate alla città di Cagliari: la quarta del 17 e la quinta del 18 luglio.

Data l’importanza dell’evento ci sarà un grande afflusso di atleti e personale di supporto, oltre alla presenza di numeroso pubblico. Per garantire lo svolgimento della competizione in totale sicurezza e consentire gli allestimenti da parte dell’organizzazione, si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità nelle fasce orarie indicate per ogni singola tappa.