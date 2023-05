Arriva a Cagliari il cuore di Padre Pio, la reliquia per la prima volta in Sardegna

Il cuore di Padre Pio, reliquia intatta dopo la morte nel 2008, arriva per la prima volta in Sardegna, fra Cagliari e Pula, per essere esposta alla venerazione dei fedeli. L’appuntamento è dall’1 all’8 giugno, quando la reliquia arriverà nell’isola grazie a padre Roberto Sardu, figlio spirituale di Padre Pio, devoto custode dell’opera del Servo di Dio Fra’ Nazareno da Pula. Sino al 6 giugno, il cuore del Santo sarà esposto nel convento di Is Molas, poi partirà per La Maddalena e infine farà ritorno a San Giovanni Rotondo. Il primo giugno, alle 18, nella parrocchia di San Giovanni Battista a Pula, la reliquia sarà accolta con una messa solenne celebrata dall’arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi. Subito dopo la celebrazione, sarà portata in processione verso la chiesa di Fra’ Nazareno, dove sarà esposta alla venerazione dei fedeli e dove sono previste, tutti i giorni, numerose celebrazioni.