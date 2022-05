Oristano

Era da cinque mesi in carcere

Lascerà il carcere di Sassari per gli arresti domiciliari A.T., la giovane arrestata nell’ambito dell’operazione anti-droga denominata “La cantina”, dai locali di un palazzo di Torangius dove la Squadra mobile di Oristano aveva rintracciato la base operativa di una banda dedita allo spaccio di droga. Lo ha reso noto il legale della giovane, Simone Prevete, che aveva chiesto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

L’istanza è stata accolta questo pomeriggio dal Gip, in accoglimento alla richiesta di Prevete.

La giovane era stata rinchiusa nella casa circondariale di Sassari Bancali, quando a inizio del mese di dicembre per lei erano scattate le manette.

Nell’operazione erano state arrestate altre undici persone. Coinvolta anche la madre della giovane per la quale lo stesso difensore era riuscito a ottenere la libertà alla vigilia di Natale, riuscendo a far annullare dal Tribunale di Cagliari l’ordinanza del GIP di Oristano, che aveva imposto alla donna (50 anni, oristanese) l’obbligo di firma per tre volte alla settimana, con il divieto di uscire da casa la notte.

