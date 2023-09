Arresti domiciliari dopo il furto da un furgone, ma “evade”. Rinchiuso in camera di sicurezza

Guspini

Protagonista un giovane disoccupato

Accusato di aver rubato vari oggetti da un furgone Iveco, un disoccupato di 24 è finito ai domiciliari. Andato in escandescenza, il giovane ha però lasciato la sua abitazione in tono polemico. Così i carabinieri, in accordo con l’autorità giudiziaria, lo hanno portato in camera di sicurezza, in attesa del processo per direttissima.

I fatti si sono verificati a Guspini e l’arresto del disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, è avvenuto ieri sera. A rivolgersi ai militari è stata la proprietaria del furgone, una donna di 47 anni di Guspini.

All’interno dell’auto del giovane i carabinieri hanno trovato un coltello a serramanico di genere proibito e parte della refurtiva. Sono stati inoltre recuperati un paio di occhiali da vista e le chiavi dell’Iveco.

