Arrestato per spaccio, aveva oltre 290 grammi di marijuana

Sassari

Operazione della polizia

Aveva con sé 291 grammi di marijuana, materiale utile al confezionamento della droga e 740 euro. Così per un uomo di Sassari, già noto alle forze dell’ordine, sono scattate le manette.

Ad arrestarlo è stata la polizia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A mettere in allarme gli agenti sono state numerose segnalazioni giunte in commissariato per un’abitazione in periferia, a Sassari, al centro di un sospetto giro di spaccio.

Così l’uomo è finito sotto osservazione: gli appostamenti a cura del personale della Squadra Mobile hanno portato all’arresto.

Lunedì, 16 ottobre 2023

Fonte: Link Oristano