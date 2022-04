Oristano

Arrestato in flagranza per atti persecutori commessi nei confronti della pallavolista di Narbolia Alessia Orro. Un cinquantacinquenne della provincia di Novara è finito in manette ieri: da tempo aveva preso di mira la palleggiatrice della Vero Volley Monza e della Nazionale, era già finito agli arresti domiciliari nel settembre del 2019.

Nonostante il precedente provvedimento restrittivo, l’uomo secondo la denuncia ha continuato per anni a tormentare la giovane atleta.

Alessia Orro, come riferisce l’Agi, lo ha denunciato ai carabinieri di Monza, raccontando di essere costantemente perseguitata con messaggi sui social network e appostamenti durante le gare.

I militari hanno disposto un sistema di controllo a tutela della vittima che ha consentito di localizzare l’auto dell’uomo.

La centrale operativa dell’Arma ha allertato le pattuglie che sono riuscite a rintracciarlo poco dopo presso il palazzetto dello sport di Monza, mentre attendeva l’arrivo della giovane pallavolista per l’inizio degli allenamenti.

Lo stalker non ha opposto resistenza ed è stato portato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.

