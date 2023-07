Arrestato il figlio dell’anziana donna messa in salvo dopo l’incendio nella loro abitazione

Cabras

Intervento dei vigili del fuoco

Provvedimento di arresto dopo l’incendio che si è sviluppato ieri sera a Cabras in un’abitazione in via Macchiavelli, occupata da un’anziana donna con problemi di deambulazione e dai suoi due figli, anche loro in una situazione di disagio. Ad essere stato arrestato è stato proprio uno dei figli. I carabinieri lo hanno prima portato in caserma e poi hanno fatto scattare il provvedimento. Sarebbe stato lui ad appiccare il fuoco.

I vigili del fuoco di Oristano ieri sera, intorno alle 21.30, hanno raggiunto l’immobile, poco distante dall’asilo e dalla Cantina Contini.

Gli uomini del 115 hanno prelevato l’anziana donna da casa e l’hanno affidata alle cure dei soccorritori del servizio Areus, giunti con un’ambulanza. I vigili hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione che al momento non è agibile. Gli stessi vigili stamane hanno raggiunto di nuovo Cabras per gli opportuni accertamenti di polizia giudiziaria.

Della vicenda si sta interessando anche il sindaco di Cabras Andrea Abis con i servizi sociali del Comune.

-segue-