Arrestato due volte in 24 ore. Prima rompe i finestrini e aggredisce la polizia, poi ruba un telefonino

Sassari

Per un uomo di 36 anni si sono aperte le porte del carcere di Bancali

È stato arrestato due volte nel giro di appena 24 ore, l’ultima volta per rapina. Il protagonista è un uomo di 36 anni, che nelle scorse ore è finito in carcere a Bancali.

Nella notte una donna ha segnalato che in via Dante, a Sassari, una persona le aveva portato via il telefono. A sorprendere il trentaseienne è stata la polizia, che lo ha trovato mentre si nascondeva dietro alcune autovetture in sosta. Perquisito, l’uomo aveva con sé il telefonino.

Quando gli agenti lo hanno identificato hanno scoperto che la notte precedente era già stato arrestato dopo essere stato sorpreso a danneggiare i finestrini delle auto in sosta in via Galileo Galilei.

In quella prima occasione il giovane aveva dato in escandescenza, aggredendo fisicamente e minacciando gli agenti, che avevano, pertanto, proceduto ad arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale.

Lunedì, 3 luglio 2023